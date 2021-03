Premi in denaro: differenze tra calcio e altri sport (Di martedì 9 marzo 2021) La BBC ha analizzato i Premi in denaro nel mondo dello sport, evidenziando come, mentre in quasi tutte le categorie gli introiti sono sullo stesso livello quando si tratta degli eventi principali, nel calcio invece c’è ancora una grande differenza soprattutto tra uomini e donne. Il cricket negli ultimi anni è diventato un punto di riferimento in tal senso, avendo introdotto le stesse ricompense economiche per sportivi e atlete della The Hundred e Big Bash League. Stesso discrso anche per l’hockey, mentre per quanto riguarda il tennis ciò si verifica per i tornei rientranti nel circuito dello Slam. Raggiunta dalla BBC, Anya Shrubsole, vice-capitano della nazionale inglese di cricket, ha affermato che questo è un impegno che si sta prendendo in quasi tutti gli sport per cercare di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 9 marzo 2021) La BBC ha analizzato iinnel mondo dello, evidenziando come, mentre in quasi tutte le categorie gli introiti sono sullo stesso livello quando si tratta degli eventi principali, nelinvece c’è ancora una grande differenza soprattutto tra uomini e donne. Il cricket negli ultimi anni è diventato un punto di riferimento in tal senso, avendo introdotto le stesse ricompense economiche perivi e atlete della The Hundred e Big Bash League. Stesso discrso anche per l’hockey, mentre per quanto riguarda il tennis ciò si verifica per i tornei rientranti nel circuito dello Slam. Raggiunta dalla BBC, Anya Shrubsole, vice-capitano della nazionale inglese di cricket, ha affermato che questo è un impegno che si sta prendendo in quasi tutti gliper cercare di ...

