Juve-Lazio, giocatori e dirigenti imbufaliti: Massa nel mirino (Di sabato 6 marzo 2021) Proteste furibonde durante Juventus-Lazio. Un tocco di mano di Hoedt ed il calcio di rigore chiesto a gran voce dai giocatori bianconeri. Una Juventus con qualche difficoltà, quella che sta giocando stasera all’Allianz Stadium contro la Lazio di Simone Inzaghi. Un primo tempo chiuso sul pari (raccolto al 40? con Rabio), con i bianconeri che Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 6 marzo 2021) Proteste furibonde durantentus-. Un tocco di mano di Hoedt ed il calcio di rigore chiesto a gran voce daibianconeri. Unantus con qualche difficoltà, quella che sta giocando stasera all’Allianz Stadium contro ladi Simone Inzaghi. Un primo tempo chiuso sul pari (raccolto al 40? con Rabio), con i bianconeri che Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

juventusfc : ????? Q?uale di questi cinque gol vi ha fatto esultare di più? #JuveLazio - juventusfc : MATCHDAY Tutto quello che c'è da sapere su #JuveLazio ?? - GoalItalia : ?? Bonucci, Cuadrado e De Ligt per la Lazio ?? Chiellini per il Porto ?? Dybala e Arthur stringono i tempi La Juventu… - jm4nsu : RT @calledope: Io stasera tra Juve e Lazio tifo la bomba sullo Stadium. - MineoMineo4 : Buffoni lo abbiamo capito che volete le milanesi in vetta e state cercando di tutto per fermare la Juve rigore nett… -