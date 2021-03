CAME fa il suo ritorno in MotoGP (Di sabato 6 marzo 2021) La storia della MotoGP è fatta anche di sponsor, quella di CAME è la storia di un gradito ritorno. L’azienda trevigiana si riaffaccia nella classe regina dopo un una lunga assenza, suggellando la partnership con la squadra ufficiale Aprilia. Presentata due giorni fa, la scuderia della casa di Noale si presenta con una RS-GP riveduta e corretta, e con una coppia di piloti parzialmente rinnovata. Accanto al riconfermato Aleix Espargaro debutta a tempo pieno Lorenzo Savadori. Il tutto sotto la guida di Massimo Rivola per la parte manageriale, e di Romano Albesiano per il settore tecnico. Presentazione MotoGP, è il turno di Aprilia Cos’è CAME, e qual è la sua storia come sponsor in MotoGP? Fondata nel 1972 da Paolo Menuzzo, l’azienda con sede a Treviso è specializzata nel ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 6 marzo 2021) La storia dellaè fatta anche di sponsor, quella diè la storia di un gradito. L’azienda trevigiana si riaffaccia nella classe regina dopo un una lunga assenza, suggellando la partnership con la squadra ufficiale Aprilia. Presentata due giorni fa, la scuderia della casa di Noale si presenta con una RS-GP riveduta e corretta, e con una coppia di piloti parzialmente rinnovata. Accanto al riconfermato Aleix Espargaro debutta a tempo pieno Lorenzo Savadori. Il tutto sotto la guida di Massimo Rivola per la parte manageriale, e di Romano Albesiano per il settore tecnico. Presentazione, è il turno di Aprilia Cos’è, e qual è la sua storia come sponsor in? Fondata nel 1972 da Paolo Menuzzo, l’azienda con sede a Treviso è specializzata nel ...

Advertising

undisciplined87 : RT @undisciplined87: ????His boyfriend isn’t good in sucking so he came to try my mouth?? ????Il suo ragazzo non succhia bene così è venuto a pr… - AladinIonut : RT @undisciplined87: ????His boyfriend isn’t good in sucking so he came to try my mouth?? ????Il suo ragazzo non succhia bene così è venuto a pr… - AssoGiuseppe : @l_patrizia Non è mare, anche il lago ha il suo fascino, conosco questo e gli altri altri laghi, Garda, Iseo, Maggi… - benjami42005694 : RT @pervdadfred: My neighbor, Vinicio, 57, you already know him. Today he came again to give me his cock / Il mio vicino, Vinicio, 57, lo c… - Agaywaterbende1 : RT @undisciplined87: ????His boyfriend isn’t good in sucking so he came to try my mouth?? ????Il suo ragazzo non succhia bene così è venuto a pr… -

Ultime Notizie dalla rete : CAME suo 7 dischi usciti oggi per riprendersi da Sanremo ... Fine Before You Came e Katy Kirby . Questo primo venerdì di marzo, però, non delude e porta con sè diversi album da ascoltare: c'è Drake con il suo nuovo EP che allontana ancora una volta la release ...

'Forme Complesse' dei Fine Before You Came fa male come il 2020 Il 19 febbraio 2021 i Fine Before You Came hanno abbandonato Facebook e deciso di comunicare con la ... Nel suo dilaniarti, senza colpi di cannone, ma lentamente, con un bisturi ed una precisione ...

CAME torna in MotoGP come sponsor di Aprilia Racing Periodico Daily - Notizie Miro: qual è il suo soprannome nello spogliatoio AEW? Sembra che si sia integrato bene anche nello spogliatoio legando subito con i nuovi colleghi. Stiamo cercando nuovi elementi per il nostro staff, ci sono diverse posizioni disponibili, se sei interess ...

MotoGP, Came torna in sella nel campionato con Aprilia racing Milano, 4 mar. (askanews) - La trevigiana Came stringe un accordo di sponsorizzazione con Aprilia Racing; per i prossimi 3 anni, e gareggerà nel 2021 a fianco di Aleix Espargarò e Lorenzo Savadori.In ...

... Fine Before Youe Katy Kirby . Questo primo venerdì di marzo, però, non delude e porta con sè diversi album da ascoltare: c'è Drake con ilnuovo EP che allontana ancora una volta la release ...Il 19 febbraio 2021 i Fine Before Youhanno abbandonato Facebook e deciso di comunicare con la ... Neldilaniarti, senza colpi di cannone, ma lentamente, con un bisturi ed una precisione ...Sembra che si sia integrato bene anche nello spogliatoio legando subito con i nuovi colleghi. Stiamo cercando nuovi elementi per il nostro staff, ci sono diverse posizioni disponibili, se sei interess ...Milano, 4 mar. (askanews) - La trevigiana Came stringe un accordo di sponsorizzazione con Aprilia Racing; per i prossimi 3 anni, e gareggerà nel 2021 a fianco di Aleix Espargarò e Lorenzo Savadori.In ...