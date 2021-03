Vettel, verde speranza all'Aston Martin "Vincere per dimenticare il passato..." (Di giovedì 4 marzo 2021) Il team di Stroll riporta nel Circus il marchio amato da James Bond. La carica dell'ex ferrarista Seb Leggi su quotidiano (Di giovedì 4 marzo 2021) Il team di Stroll riporta nel Circus il marchio amato da James Bond. La carica dell'ex ferrarista Seb

zazoomblog : Vettel verde speranza allAston Martin Vincere per dimenticare il passato... - #Vettel #verde #speranza #allAston - stefanospanu00 : RT @RobChinchero: Mai scontato e mai banale Seb Vettel. Anche nella 'prima' in verde ha lanciato messaggi molto chiari, soprattutto a chi l… - m4rkrenton : vabbè è arrivato il momento di abbandonare sanremo per il letto, buonanotte a sebastian vettel felicione in verde p… - edoverce97 : RT @RobChinchero: Mai scontato e mai banale Seb Vettel. Anche nella 'prima' in verde ha lanciato messaggi molto chiari, soprattutto a chi l… - PetitChevalier : RT @RobChinchero: Mai scontato e mai banale Seb Vettel. Anche nella 'prima' in verde ha lanciato messaggi molto chiari, soprattutto a chi l… -