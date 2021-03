Sanremo 2021, il regolamento della seconda serata: chi vota e come (Di mercoledì 3 marzo 2021) Qual è il regolamento e il programma della seconda serata del Festival di Sanremo 2021 in programma oggi, 3 marzo 2021? La 71esima edizione del festival della canzone italiana entra nel vivo. In gara 26 Big e otto giovani per la categoria Nuove Proposte. Ma chi vota e come nella seconda serata del 3 marzo? Ecco il regolamento ufficiale di stasera e il programma. Durante la seconda serata del Festival di Sanremo 2021 si esibiranno gli altri tredici artisti della sezione Campioni (i primi 13 ieri). Anche in questo caso le canzoni saranno votate dalla giuria demoscopica. ... Leggi su tpi (Di mercoledì 3 marzo 2021) Qual è ile il programmadel Festival diin programma oggi, 3 marzo? La 71esima edizione del festivalcanzone italiana entra nel vivo. In gara 26 Big e otto giovani per la categoria Nuove Proposte. Ma chinelladel 3 marzo? Ecco ilufficiale di stasera e il programma. Durante ladel Festival disi esibiranno gli altri tredici artistisezione Campioni (i primi 13 ieri). Anche in questo caso le canzoni sarannote dalla giuria demoscopica. ...

HuffPostItalia : Sanremo 2021, i social: 'Poi arriva Loredana Bertè e capisci cosa vuol dire Big' - Raiofficialnews : L’ordine di uscita dei Campioni della seconda serata di #Sanremo2021 ?? - SkySport : ??? 'Lo so che sono interisti, me lo ripetono ogni 5'' ?? La conferenza-show di Ibra a Sanremo ?? VIDEO ??… - Dadazyb : RT @AnnalisaChirico: “Buonasera poltroncine, voi mi darete tanto”, è cominciato così @SanremoRai ai tempi del Covid, per la prima volta nel… - Nicola23453287 : RT @SoniaLaVera: Italia in lockdown, ma gli eletti di Sanremo vanno in scena come se nulla fosse (e senza mascherine!) -