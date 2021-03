Genoa-Sampdoria, assembramento tifosi: la polizia allontana circa 50 persone in piazza Alimonda (Di mercoledì 3 marzo 2021) In occasione del derby della Lanterna fra Genoa e Sampdoria circa 50 tifosi sono stati allontanati dalla polizia locale in piazza Alimonda, luogo di riferimento in particolare per gli ultrà Genoani. Diverso il discorso nei pressi dello stadio Ferraris in cui i carabinieri per evitare qualunque tipo di assembramento hanno chiuso l’area. Pattuglie mobili controllano anche altre zone della città per evitare contatti tra i tifosi che negli ultimi mesi si sono spesso scontrati. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 3 marzo 2021) In occasione del derby della Lanterna fra50sono statiti dallalocale in, luogo di riferimento in particolare per gli ultràni. Diverso il discorso nei pressi dello stadio Ferraris in cui i carabinieri per evitare qualunque tipo dihanno chiuso l’area. Pattuglie mobili controllano anche altre zone della città per evitare contatti tra iche negli ultimi mesi si sono spesso scontrati. SportFace.

CarolRadull : Serie A Fixtures Sassuolo vs. Napoli 8.30pm Milan vs. Udinese 10.45pm Atalanta vs. Crotone 10.45pm Benevento vs… - LaVozdelCalcio : Descansos en #SerieA: Atalanta 1-1 Crotone Benevento 0-2 Verona Milan 0-0 Udinese Fiorentina 0-0 Roma Cagliari 1-0… - AyoolaE52602478 : RT @SuperSportTV: #SerieA - HALFTIME: Cagliari 1-0 Bologna Milan 0-0 Udinese Genoa 0-0 Sampdoria Benevento 0-2 Verona Atalanta 1-1 Crotone… - ArgSerie : Final del primer tiempo Atalanta 1-1 Crotone Benevento 0-2 Hellas Cagliari 1-0 Bologna Fiorentina 0-0 Roma Genoa 0-… - SuperSportTV : #SerieA - HALFTIME: Cagliari 1-0 Bologna Milan 0-0 Udinese Genoa 0-0 Sampdoria Benevento 0-2 Verona Atalanta 1-1 C… -