Flash mob del mondo del wedding: “Il settore può ripartire: sposarsi in sicurezza è possibile” (Di mercoledì 3 marzo 2021) Un matrimonio sul Sentierone con tanto di arrivo degli sposi a bordo di una Bentley e fotografi al seguito ma senza nessuna aria di festa: è la protesta degli operatori del settore wedding ed eventi e della filiera collegata a Confcommercio Professioni e ad Aiom Bergamo, l’Associazione Italiana Organizzatori Matrimoni, aderenti ad Ascom Confcommercio Bergamo, che venerdì 26 febbraio hanno organizzato, insieme ad altre 14 piazze d’Italia, un Flash mob in centro città per chiedere attenzione e ristori che compensino i danni legati alla riduzione dell’attività a causa del Covid. Tante le categorie coinvolte: sartorie, pelletterie, gioiellerie, tipografie, hairstyle, make-up style, atelier sposi , scenografi, allestitori, noleggio arredi, fioristi, service, agenzie viaggio, e coloro che sono visibili durante il ricevimento: noleggio auto, ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 3 marzo 2021) Un matrimonio sul Sentierone con tanto di arrivo degli sposi a bordo di una Bentley e fotografi al seguito ma senza nessuna aria di festa: è la protesta degli operatori deled eventi e della filiera collegata a Confcommercio Professioni e ad Aiom Bergamo, l’Associazione Italiana Organizzatori Matrimoni, aderenti ad Ascom Confcommercio Bergamo, che venerdì 26 febbraio hanno organizzato, insieme ad altre 14 piazze d’Italia, unmob in centro città per chiedere attenzione e ristori che compensino i danni legati alla riduzione dell’attività a causa del Covid. Tante le categorie coinvolte: sartorie, pelletterie, gioiellerie, tipografie, hairstyle, make-up style, atelier sposi , scenografi, allestitori, noleggio arredi, fioristi, service, agenzie viaggio, e coloro che sono visibili durante il ricevimento: noleggio auto, ...

affittozorro : @giorgiogilestro @MD___House @Cartabellotta tra i genitori circola una richiesta di partecipazione ad un flash mob… - mihovil22393238 : FLASH MOB AEROPORTO FALCONE E BORSELLINO - 60_cla : RT @GianpaoL0: - Cose che riusciamo a fare in sicurezza: mangiare al ristorante, uscire per l'aperitivo, sbattersene della mascherina, fe… - lanuovariviera : Violenza sulle donne, flash mob domenica a San Benedetto: 'Anche gli uomini mettono scarpe rosse' - Zeudolina : @Detta_Lalla È disgustoso, e sinceramente cambio idea solo se 'flash mob' sta per punta per mega rissa in cui se corcano tra di loro. -

Ultime Notizie dalla rete : Flash mob Dall'alberghiero di Genova studio su Dieta Mediterranea "Il flash mob della compilazione del questionario è una tappa conclusiva di questo grande lavoro di squadra, - ha ricordato Mariacarla Zavatarelli, la docente che ha affiancato i ragazzi nel progetto ...

Violenza sulle donne, flash mob domenica a San Benedetto: 'Anche gli uomini mettono scarpe rosse' SAN BENEDETTO DEL TRONTO " 'Le scarpe rosse le mettono anche gli uomini". Sarà questo il motto del flash mob che si terrà domenica 7 marzo alle 10 in viale De Gasperi a San Benedetto del Tronto. Il punto di ritrovo sarà di fronte al muro delle bambole, nel piazzale antistante il Municipio. L'...

Flash mob del mondo del wedding: “Il settore può ripartire: sposarsi in sicurezza è possibile” BergamoNews Striscione brevetti covid protesta Firenze flashmob "No ai brevetti, vaccini liberi per tutte e tutti" si legge sullo striscione appeso a una finestra di un palazzo in una storica via del centro di Firenze. Dalla sua finestra, Barbara Imbergamo, 48enne ...

Covid, alla finestra lo striscione di Barbara: "No ai brevetti, vaccini per tutti" "No ai brevetti, vaccini liberi per tutte e tutti" si legge sullo striscione appeso a una finestra di un palazzo in una storica via del centro di Firenze. Dalla sua finestra, Barbara Imbergamo, 48enne ...

"Ildella compilazione del questionario è una tappa conclusiva di questo grande lavoro di squadra, - ha ricordato Mariacarla Zavatarelli, la docente che ha affiancato i ragazzi nel progetto ...SAN BENEDETTO DEL TRONTO " 'Le scarpe rosse le mettono anche gli uomini". Sarà questo il motto delche si terrà domenica 7 marzo alle 10 in viale De Gasperi a San Benedetto del Tronto. Il punto di ritrovo sarà di fronte al muro delle bambole, nel piazzale antistante il Municipio. L'..."No ai brevetti, vaccini liberi per tutte e tutti" si legge sullo striscione appeso a una finestra di un palazzo in una storica via del centro di Firenze. Dalla sua finestra, Barbara Imbergamo, 48enne ..."No ai brevetti, vaccini liberi per tutte e tutti" si legge sullo striscione appeso a una finestra di un palazzo in una storica via del centro di Firenze. Dalla sua finestra, Barbara Imbergamo, 48enne ...