La sindrome premestruale colpisce quasi tutte le donne e no | non è un capriccio

(Di martedì 2 marzo 2021) Se nei giorni che precedono l’arrivo del ciclo vi sentite spesso stanche e nervose, non preoccupatevi. È assolutamente normale. Tutte quelle sensazioni di malessere che coincidono con repentini cambi d’umore, voglia costante di cioccolato o junk food e persistente gonfiore addominale, rispondono a quella che viene comunemente definita come sindrome premestruale: un disturbo che colpisce circa il 75% delle donne in età fertile e che, quindi, è più comune di quanto si possa pensare.