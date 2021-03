Giulia Penna | inviata «a distanza» a Sanremo via TikTok

Leggi su vanityfair

(Di martedì 2 marzo 2021) Giulia Penna, 28 anni, artista a tutto tondo, con la musica per passione e i social come palcoscenico, ha 1,3 milioni di followers su Instagram, sarà la nostra storyteller su TikTok per raccontare Sanremo come non lo avete mai visto. La ragazza dai ciuffi viola, presentatrice del programma Radio Italia Live, in onda il venerdì in contemporanea su Radio Italia, Radio Italia Tv (canale 70 del Digitale Terrestre) e in streaming su radioItalia.it, per il nostro canale social posterà dei video dal 3 al 7 marzo con commento della serata precedente svoltasi al Teatro Ariston.