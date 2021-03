Amadeus ter per Sanremo 2022? Il direttore artistico non conferma e non smentisce (Di martedì 2 marzo 2021) "Ama me lo ha confidato alle 11.30, è venuto in camera mia in pigiama e mi ha detto: 'io l'anno prossimo voglio fare il Sanremo ter, perché questo è l'anno della rinascita, l'anno prossimo voglio ... Leggi su giornaledellospettacolo.globalist (Di martedì 2 marzo 2021) "Ama me lo ha confidato alle 11.30, è venuto in camera mia in pigiama e mi ha detto: 'io l'anno prossimo voglio fare ilter, perché questo è l'anno della rinascita, l'anno prossimo voglio ...

fabiofabbretti : RT @davidemaggio: #AmadeusTer a scatola chiusa! La mia proposta lanciata questa mattina a @storie_italiane - davidemaggio : #AmadeusTer a scatola chiusa! La mia proposta lanciata questa mattina a @storie_italiane - FilmNewsItaly : RT @FilmNewsItaly: Fiorello lancia a “Domenica In” l'Amadeus ter - SanremoNews : Festival di Sanremo: si fa strada l'ipotesi Amadeus ter e lui ci scherza su “Non confermo e non smentisco” - bad_decisions0 : RT @IlContiAndrea: L'#Amadeus Ter è già nell'aria 'ma io non lo farò se non ci sarà Fiorello potete metterlo pure per scritto' #Sanremo2021 -