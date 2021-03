Libera: “Beni confiscati da riutilizzare, i Comuni li pubblicano poco e male” (Di lunedì 1 marzo 2021) Tempo di lettura: 7 minutiSalerno – “Su 131 Comuni campani destinatari di Beni immobili confiscati, 86 non pubblicano elenco e informazioni per il riutilizzo sui loro siti internet. Primato negativo in provincia di Napoli con 31 Comuni non ‘trasparenti’. Seguono Caserta con 23 e Salerno con 18. Ben il 66% dei Comuni è totalmente inadempiente”. L’Associazione ‘Libera’ presenta ‘RimanDATI’ il primo report nazionale sullo stato della trasparenza dei Beni confiscati nelle amministrazioni locali. Lavoro realizzato (maggio-ottobre 2020), a venticinque anni dall’approvazione della Legge 109/96, in collaborazione con il Gruppo Abele e il Dipartimento di Culture, Politica e Società dell’Università di Torino. Nello specifico: “Di 45 ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 1 marzo 2021) Tempo di lettura: 7 minutiSalerno – “Su 131campani destinatari diimmobili, 86 nonelenco e informazioni per il riutilizzo sui loro siti internet. Primato negativo in provincia di Napoli con 31non ‘trasparenti’. Seguono Caserta con 23 e Salerno con 18. Ben il 66% deiè totalmente inadempiente”. L’Associazione ‘’ presenta ‘RimanDATI’ il primo report nazionale sullo stato della trasparenza deinelle amministrazioni locali. Lavoro realizzato (maggio-ottobre 2020), a venticinque anni dall’approvazione della Legge 109/96, in collaborazione con il Gruppo Abele e il Dipartimento di Culture, Politica e Società dell’Università di Torino. Nello specifico: “Di 45 ...

fattoquotidiano : Beni confiscati alla mafia, il report di Libera: “Il 62% dei comuni non è trasparente perché non pubblica l’elenco… - RaiNews : Palermo è stata una delle prime città in Italia ad applicare la norma che prevede la possibilità di destinare gli i… - jmorat : RT @NAntimafia: Su 1.076 amministrazioni locali monitorate, 670 non pubblicano l’elenco dei beni confiscati alla mafia e non danno informaz… - ValdoTv : - ANSA_Legalita : >ANSA/Libera,Comuni rimandati su trasparenza beni confiscati. A mafia. Su 1.076, 670 non hanno pubblicato elenco, m… -