In arrivo il primo Dpcm di Draghi: tutte le regole in vigore fino a Pasqua (Di lunedì 1 marzo 2021) Il governo guidato da Mario Draghi si appresta a definire tra oggi, lunedì 1 marzo, e domani il nuovo Dpcm con le regole anti-Covid, che dovrebbe restare in vigore anche per Pasqua e Pasquetta, precisamente fino al 6 aprile (qui le ultime notizie sul Covid in Italia e nel mondo). Nei giorni scorsi sono circolate bozze e indiscrezioni sulle nuove restrizioni, ma ecco una guida in punti per ricapitolare cosa si potrà fare e cosa no con l’entrata in vigore del primo Dpcm del governo Draghi. Visite in abitazioni private Il nuovo Dpcm aprirà alla possibilità di visite di persone non conviventi nelle abitazioni private, ma solo in zona gialla. Viene infatti cancellata la regola introdotta nel precedente ... Leggi su tpi (Di lunedì 1 marzo 2021) Il governo guidato da Mariosi appresta a definire tra oggi, lunedì 1 marzo, e domani il nuovocon leanti-Covid, che dovrebbe restare inanche pere Pasquetta, precisamenteal 6 aprile (qui le ultime notizie sul Covid in Italia e nel mondo). Nei giorni scorsi sono circolate bozze e indiscrezioni sulle nuove restrizioni, ma ecco una guida in punti per ricapitolare cosa si potrà fare e cosa no con l’entrata indeldel governo. Visite in abitazioni private Il nuovoaprirà alla possibilità di visite di persone non conviventi nelle abitazioni private, ma solo in zona gialla. Viene infatti cancellata la regola introdotta nel precedente ...

