Auto: a febbraio mercato ancora in calo, immatricolazioni -12,34% (Di lunedì 1 marzo 2021) Roma, 1 mar. – (Adnkronos) – Dopo un gennaio difficile , è continuato a febbraio il calo del mercato Automobilistico che – in base ai dati forniti dal Mit – mostra 142.998 immatricolazioni con un calo del 12,34% rispetto allo stesso mese del 2020, quando le Auto vendute furono 163.124 (ultimo mese pre-Covid). Il dato mostra comunque una accelerazione rispetto alle 134.147 immatricolazioni di gennaio.In calo annuo anche il mercato dell’usato con 303.046 trasferimenti di proprietà di Auto usate, -9,98% rispetto a febbraio 2020. Il mese scorso il volume globale delle vendite (446.044 Autovetture) ha dunque interessato per il 32,06% Auto nuove e per il ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 1 marzo 2021) Roma, 1 mar. – (Adnkronos) – Dopo un gennaio difficile , è continuato aildelmobilistico che – in base ai dati forniti dal Mit – mostra 142.998con undel 12,34% rispetto allo stesso mese del 2020, quando levendute furono 163.124 (ultimo mese pre-Covid). Il dato mostra comunque una accelerazione rispetto alle 134.147di gennaio.Inannuo anche ildell’usato con 303.046 trasferimenti di proprietà diusate, -9,98% rispetto a2020. Il mese scorso il volume globale delle vendite (446.044vetture) ha dunque interessato per il 32,06%nuove e per il ...

ABMnewscom : MERCATO DELL’AUTO ANCORA IN RETROMARCIA A FEBBRAIO IMMATRICOLAZIONI IN CALO DEL 12,3% - zazoomblog : Auto: a febbraio mercato ancora in calo immatricolazioni -1234% - #Auto: #febbraio #mercato #ancora - ANFIA_it : #ANFIANews-Mercato #auto #Italia a febbraio: • -12,3%, il peggior febbraio degli ultimi 6 anni • elettrificate a +… - quattroruote : Le conseguenze del #coronavirus continuano a produrre effetti negativi sul #mercato italiano: sono 142.998 le #auto… - GfSoranna : RT @Federauto_IT: Febbraio -12,3% per le immatricolazioni #auto. La transizione ecologica sostenibile basata sulla neutralità tecnologica d… -