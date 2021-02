Verona-Juventus, dove vederla. Bianconeri contati (Di sabato 27 febbraio 2021) Pirlo ha la rosa militata, ma deve espugnare il Bentegodi se vuole continuare a sperare nella rimonta Verona-Juventus, dove vederla Verona-Juventus, dove vederla Verona-Juventus, dove vederla – La partita d’andata finì 1-1. Pur contro una squadra ostica come quella di Ivan Juric, molto compatta soprattutto in difesa, il pareggio contro l’Hellas è stato troppo poco per un club che ambisce alla conquista del decimo scudetto consecutivo. L’allenatore della Juventus Andrea Pirlo deve migliorare la media punti dei Bianconeri proprio in questo tipo di partite, se vuole provare a inseguire Inter e Milan nella corsa alla scudetto senza perdere altri punti per ... Leggi su ck12 (Di sabato 27 febbraio 2021) Pirlo ha la rosa militata, ma deve espugnare il Bentegodi se vuole continuare a sperare nella rimonta– La partita d’andata finì 1-1. Pur contro una squadra ostica come quella di Ivan Juric, molto compatta soprattutto in difesa, il pareggio contro l’Hellas è stato troppo poco per un club che ambisce alla conquista del decimo scudetto consecutivo. L’allenatore dellaAndrea Pirlo deve migliorare la media punti deiproprio in questo tipo di partite, se vuole provare a inseguire Inter e Milan nella corsa alla scudetto senza perdere altri punti per ...

juventusfc : Mister @Pirlo_official presenta #VeronaJuve ??? LIVE su @JuventusTV ?? - MarcoBellinazzo : Diritto tv. Voto in assemblea @SerieA. 11 DAZN - 9 astenuti Inter Milan Juventus Atalanta Lazio Napoli Verona Udin… - forumJuventus : #VeronaJuve oggi ore 20,45. Formazione GdS: 'Sarà 3-5-2 con Kulusevski che affiancherà Ronaldo in attacco, mentre s… - AlekCaruso : RT @ilciccio67: Verona Juventus. Pronostico secco. RT please. - MoFatsRodriguez : RT @MoFatsRodriguez: #SerieA ?? Feb 27 Parma +0.25 -112 Verona/Juventus o2.75 +100 Bologna/Lazio u2.75 -111 -