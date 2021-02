Live – Non è la D’Urso, confermata la chiusura. Ma Barbara si prende una rivincita (Di venerdì 26 febbraio 2021) Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, dai vertici Mediaset arriva la conferma: Live – Non è la D’Urso chiude la sua stagione in anticipo. Ma le novità non sono finite, e a quanto pare Barbara D’Urso ha già avuto modo di prendersi la sua rivincita, ottenendo uno spazio aggiuntivo che andrà ad ampliare il suo show Domenica Live. Andiamo con ordine. Di recente si era parlato della possibile chiusura anticipata di Live – Non è la D’Urso, una notizia che aveva sorpreso tutti. Secondo i rumor, ciò rappresenterebbe una precisa volontà di rinnovare i palinsesti di Canale 5, ma ad influire sulla decisione sarebbero stati anche i bassi ascolti ottenuti nel corso delle ultime puntate. L’ufficialità di questa notizia è arrivata ... Leggi su dilei (Di venerdì 26 febbraio 2021) Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, dai vertici Mediaset arriva la conferma:– Non è lachiude la sua stagione in anticipo. Ma le novità non sono finite, e a quanto pareha già avuto modo dirsi la sua, ottenendo uno spazio aggiuntivo che andrà ad ampliare il suo show Domenica. Andiamo con ordine. Di recente si era parlato della possibileanticipata di– Non è la, una notizia che aveva sorpreso tutti. Secondo i rumor, ciò rappresenterebbe una precisa volontà di rinnovare i palinsesti di Canale 5, ma ad influire sulla decisione sarebbero stati anche i bassi ascolti ottenuti nel corso delle ultime puntate. L’ufficialità di questa notizia è arrivata ...

