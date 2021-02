Usa, via libera da Fda a conservazione vaccino Pfizer in normali frigo (Di venerdì 26 febbraio 2021) La Food and Drug Administration ha approvato la conservazione e il trasporto del vaccino Pfizer contro il Covid - 19 alle normali temperature del frigorifero anziché a temperature ultra fredde. Il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 26 febbraio 2021) La Food and Drug Administration ha approvato lae il trasporto delcontro il Covid - 19 alletemperature delrifero anziché a temperature ultra fredde. Il ...

