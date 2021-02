Orrore a Milano | immigrati violentano due ragazzine e fanno il video degli abusi

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Costrette a bere fino a perdere i sensi, poi venivano molestate e abusate. Tre sudamericani sono stati arrestati dagli investigatori del nucleo Tutela donne e minori dei vigili di. I tre sono accusati di aver violentato due ragazze minori con l’aggravante dell’uso di sostanze alcoliche. In un caso, di aver realizzato e diffuso un, le indagini La storia è iniziata a dicembre quando una ragazzina di 14 anni è arrivata in ospedale accompagnata dalla madre. La ragazzina ha denunciato di aver subitoda un ventiquattrenne che conosceva e da un 33enne. Ascoltata dagli investigatori, la ragazza ha raccontato che quel giorno aveva un appuntamento con l’amico per incontrare altri giovani. Però al suo arrivo aveva trovato soltanto il 24enne e un suo amico. ...

