Google è pronta a parlare di tasse sulle Big Tech Il ruolo del G20 italiano

Leggi su formiche

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Tramite un post sul suo blog, il gigante tecnologicointerviene a gamba tesa nel dibattito sulla tassazione di Big. L’appello della compagnia di Mountain View, comparso il giorno prima del summit tra ministri delle finanze del G20, è un’esortazione a concordare un sistema di tassazione internazionale che sia promotore di maggiore equità e multilateralismo. Lo scontro Big-Australia è solo l’ultima puntata di una battaglia globale per la delimitazione degli onori, e gli oneri, delle multinazionali tecnologiche, potenze economiche globali la cui crescita meteorica ha sparigliato le carte dell’economia mondiale. L’erogazione di servizi più immateriali, più fluidi, le ha rese il bersaglio di regulators in tutto il mondo. Ma la comunità internazionale – nella forma dell’OCSE – non è ancora stata capace di rispondere con ...