GF Vip | topo in studio | Alfonso Signorini scappa gridando | “Mandate pubblicità” VIDEO

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Nella puntata di ieri del GF Vip è avvenuto un episodio davvero esilarante in quanto Cristiano Malgioglio ha introdotto unfinto nello, nel momento in cui si è reso conto della strana presenza, ha dato di matto ed èto via terrorizzato. Notando la sua preoccupazione, Cristiano e Patrizia De Blanck lo hanno esortato a tornare rivelandogli che si trattasse solo di uno scherzo. La reazione del conduttore, però, non è stata affatto piacevole. Lo scherzo delnellodel GF Vip Tra le tante cose accadute ieri, lunedì 22 febbraio, al GF Vip c’è stato anche lo scherzo delinper. Il conduttore ha la fobia dei topi e i suoi amici ...

Una cosa è certa, d'ora in poi ilsarà sempre con me e farà parte del cast del Grande Fratello. Sarà arrabbiato? Lo scoprirò nella prossima puntata." Di seguito, vi proponiamo il video dello ...Dopo lo scherzo delAlfonso Signorini si è infuriato con il suo staff? Secondo alcune indiscrezioni dietro le quinte, pare che il conduttore del Grande Fratellosi sarebbe arrabbiato non poco puntando il dito ...Il cantautore ha spiegato i motivi di quella burla:. “Ho pensato che dopo tanti pianti al Grande Fratello Vip c’era bisogno anche di sorridere. Per lei l’unico ostacolo per arrivare alla vittoria è pr ...Alfonso Signorini che corre disperato, Cristiano Malgioglio che se la ride con un topo in mano: svelato tutto il retroscena ...