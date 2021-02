Look del team Luna Rossa Prada Pirelli, unione di sostenibilità e performance (Di mercoledì 24 febbraio 2021) La Prada Cup ci ha tenuto con il fiato sospeso nelle scorse settimane, con le sue gare serratissime in cui le imbarcazioni futuristiche di Luna Rossa Prada Pirelli e Ineos team UK si sono sfidate sfrecciando a velocità mai viste sulle acque di Auckland in Nuova Zelanda. La serie di brevi regate mozzafiato si è conclusa con una vittoria schiacciante del team italiano che ha battuto gli inglesi per 7-1. E ora si appresta a sfidare Emirates team New Zealand, per contendersi la 36a America’s Cup. Luna Rossa Prada Pirelli: performance e sostenibilità Ce la farà questa volta l’Italia a strappare la coppa ai residenti? Di sicuro dal 6 marzo tutti faremo il ... Leggi su amica (Di mercoledì 24 febbraio 2021) LaCup ci ha tenuto con il fiato sospeso nelle scorse settimane, con le sue gare serratissime in cui le imbarcazioni futuristiche die IneosUK si sono sfidate sfrecciando a velocità mai viste sulle acque di Auckland in Nuova Zelanda. La serie di brevi regate mozzafiato si è conclusa con una vittoria schiacciante delitaliano che ha battuto gli inglesi per 7-1. E ora si appresta a sfidare EmiratesNew Zealand, per contendersi la 36a America’s Cup.Ce la farà questa volta l’Italia a strappare la coppa ai residenti? Di sicuro dal 6 marzo tutti faremo il ...

