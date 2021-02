Emilia Romagna, comuni arancione scuro: dove e regole (Di mercoledì 24 febbraio 2021) (Adnkronos) - Zona arancione scuro da domani per 14 comuni dell'Emilia Romagna. Il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, ha firmato oggi l'ordinanza - condivisa con i sindaci - che si è resa necessaria a tutela della comunità, per contrastare la diffusione del Coronavirus in aree dove i dati delle aziende sanitarie di Imola e della Romagna mostrano una forte crescita dei contagi. La zona arancione scuro sarà in vigore da domani fino all'11 marzo per tutti i comuni dell'Ausl di Imola (Imola, Castel San Pietro, Medicina, Mordano, Castel Guelfo, Dozza, Casalfiumanese, Fontanelice, Borgo Tossignano, Castel del Rio) e per quelli confinanti in provincia di Ravenna (Bagnara di Romagna, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 febbraio 2021) (Adnkronos) - Zonada domani per 14dell'. Il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, ha firmato oggi l'ordinanza - condivisa con i sindaci - che si è resa necessaria a tutela dellatà, per contrastare la diffusione del Coronavirus in areei dati delle aziende sanitarie di Imola e dellamostrano una forte crescita dei contagi. La zonasarà in vigore da domani fino all'11 marzo per tutti idell'Ausl di Imola (Imola, Castel San Pietro, Medicina, Mordano, Castel Guelfo, Dozza, Casalfiumanese, Fontanelice, Borgo Tossignano, Castel del Rio) e per quelli confinanti in provincia di Ravenna (Bagnara di, ...

