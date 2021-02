“Nella team sprint l’Italia è favorita per l’argento. Invece per Pellegrino sarà dura in classico” ‘L’ululato del Bubo’ con Fulvio Valbusa (Di martedì 23 febbraio 2021) Siamo ormai nell’imminenza dei Mondiali di sci di fondo di Oberstdorf 2021. È dunque giunto il momento di analizzare le gare e le prospettive azzurre della prima settimana, quella dedicata alle sprint e agli skiathlon. Dunque, l’undicesima puntata stagionale della rubrica di approfondimento “L’ululato del Bubo”, tenuta in collaborazione con il campione olimpico di Torino 2006 Fulvio Valbusa, è focalizzata interamente su quanto ci aspetta sulle nevi bavaresi tra il 25 e il 28 febbraio, in attesta di tracciare un bilancio di metà mondiale a inizio marzo. Dunque, largo alle opinioni del fresco cinquantaduenne di Bosco Chiesanuova, come sempre senza padroni e senza peli sulla lingua. Partiamo dalla sprint maschile del 25 febbraio, dove l’Italia ha sicuramente qualche possibilità di medaglia. Non troppe, ... Leggi su oasport (Di martedì 23 febbraio 2021) Siamo ormai nell’imminenza dei Mondiali di sci di fondo di Oberstdorf 2021. È dunque giunto il momento di analizzare le gare e le prospettive azzurre della prima settimana, quella dedicata allee agli skiathlon. Dunque, l’undicesima puntata stagionale della rubrica di approfondimento “L’ululato del Bubo”, tenuta in collaborazione con il campione olimpico di Torino 2006, è focalizzata interamente su quanto ci aspetta sulle nevi bavaresi tra il 25 e il 28 febbraio, in attesta di tracciare un bilancio di metà mondiale a inizio marzo. Dunque, largo alle opinioni del fresco cinquantaduenne di Bosco Chiesanuova, come sempre senza padroni e senza peli sulla lingua. Partiamo dallamaschile del 25 febbraio, doveha sicuramente qualche possibilità di medaglia. Non troppe, ...

