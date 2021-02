Il sole la fa da padrone e si sfiorano i 20 gradi (Di martedì 23 febbraio 2021) Aria di primavera? Si comincia a sentire a Bergamo e in tutta la provincia. Maurizio Signani ci spiega se sarà confermata con le previsioni del Centro Meteo Lombardo. ANALISI GENERALE Un vasto campo di alta pressione inizierà dalla giornata di martedì ad abbracciare il Mediterraneo rinforzandosi e apportando un progressivo aumento delle temperature anche in montagna. Si attendono quindi giornate di bel tempo dominate da cieli generalmente sereni e in compagnia di un clima prettamente primaverile, con valori massimi di poco sotto i 20 gradi in pianura. Da segnalare solo il rischio di nebbie o banchi di nebbia nelle ore notturne e durante le prime ore della mattinata lungo le aree di bassa pianura. Martedì 23 febbraio 2021 Tempo Previsto: Giornata stabile e soleggiata su tutto il territorio per l’intera giornata, con il solo disturbo di nebbie o banchi ... Leggi su bergamonews (Di martedì 23 febbraio 2021) Aria di primavera? Si comincia a sentire a Bergamo e in tutta la provincia. Maurizio Signani ci spiega se sarà confermata con le previsioni del Centro Meteo Lombardo. ANALISI GENERALE Un vasto campo di alta pressione inizierà dalla giornata di martedì ad abbracciare il Mediterraneo rinforzandosi e apportando un progressivo aumento delle temperature anche in montagna. Si attendono quindi giornate di bel tempo dominate da cieli generalmente sereni e in compagnia di un clima prettamente primaverile, con valori massimi di poco sotto i 20in pianura. Da segnalare solo il rischio di nebbie o banchi di nebbia nelle ore notturne e durante le prime ore della mattinata lungo le aree di bassa pianura. Martedì 23 febbraio 2021 Tempo Previsto: Giornata stabile eggiata su tutto il territorio per l’intera giornata, con il solo disturbo di nebbie o banchi ...

