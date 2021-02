Confartigianato Auto-Bus Operator | “Serve cambio di rotta | più integrazione con imprese private di trasporto persone”

Leggi su quifinanza

(Di martedì 23 febbraio 2021) (Teleborsa) – “La crisi provocata dalla pandemia ha messo in ginocchio ledie contemporaneamente ha fatto emergere le storiche criticità delpubblico locale nell’offerta di servizi. Questa lezione deve innescare undicon la riorganizzazione del TPL all’insegna della collaborazione e della sinergia tra pubblico e privato per soddisfare in modo efficiente la domanda di mobilità dei cittadini”. È quanto hanno chiesto i vertici di-Busintervenuti oggi in audizione alla Commissione Trasporti della Camera sullo stato delpubblico locale con riferimento all’emergenza sanitaria....