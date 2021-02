Buffon da record | 654 presenze in Serie A

(Di martedì 23 febbraio 2021)ha raggiunto un grandedi presenza,il portiere azzurro nel post partita: “Sicuramente serviva una vittoria. Importante agonismo e attenzione nei 90 minuti”. E suldi: “Il modo in cui ci arrivi fa la differenza”. “La cosa più importante è che non ci arrivo strisciando, ma ci arrivo saltando. La più grande soddisfazione e il più grande orgoglio è il modo in cui ci arrivi, che fa la differenza”. Queste le parole di Gianluigi, dopo aver superato Gareth Barry diventando, a 43 anni, il giocatore con il maggior numero di partite giocate nei i top 5 campionati europei. L’ex portiere della nazionale, pur rimanendo lucido nell’analizzare questo traguardo, non sembra però volersi fermare proprio ora, e nel post partita risponde così: “Misuro l’ampiezza e l’altezza dei miei ...

Alla festa ha voluto partecipare anche Gigi, che grazie alla presenza numero 654 in campionato, stabilisce il nuovonei cinque principali campionati d'Europa. Con questo successo, la ...Cristiano Ronaldo insomma insegna, col suo inseguimento a Pelé e Bilan insegna: anche i, ... è il modo in cui ci arrivi che fa la differenza', è la sintesi più saggia delle parole dia ...Buffon raggiunge le 654 presenze in Serie A e supera il record di partite giocate nei top 5 campionati europei ...Il portiere bianconero: "L'Inter non è una sorpresa, lo era quando non dimostrava il suo valore. Almeno pari al nostro". E sulla sua longevità: "Misuro continuamente il mio salto, finché è buono vado ...