Vincenzi | stato calamità porti aiuti a Comuni colpiti

Roma – "Bene l'emanazione del decreto del presidente Zingaretti che proclama lo stato di calamita' naturale per i Comuni del Lazio cosi' duramente colpiti dai fenomeni meteorologici del dicembre scorso." "Un aiuto concreto per i Comuni di Gerano, Tarquinia, Castelnuovo Parano, Fontana Liri, Licenza, Nemi, Rocca Santo Stefano, Gavignano, Castelliri, Arpino, Formia, Poli, Castelforte, Civita Castellana, Gaeta e Sutri, che nei giorni dal 6 al 9 dicembre 2020 hanno subito ingenti danni alle infrastrutture viarie, agli edifici pubblici, alle abitazioni private e alle attivita' commerciali e produttive, creando cosi' pericoli per l'incolumita' della popolazione e situazioni emergenziali e disagio." "Spero che questo provvedimento porti immediati sostegni finanziari per gli interventi di soccorso e assistenza ...

