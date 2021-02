Paura per Gresini: “È in condizioni critiche” (Di martedì 23 febbraio 2021) La notizia inizialmente diffusa dai media della scomparsa di Fausto Gresini, è stata poi smentita dai familiari della vittima e dal suo team sui social. Sono ore di grande apprensione per la vita di Fausto Gresini. Dopo l’annuncio della morte dell’ex pilota del Motomondiale su praticamente tutti i media nazionali, e che hanno fatto il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 23 febbraio 2021) La notizia inizialmente diffusa dai media della scomparsa di Fausto, è stata poi smentita dai familiari della vittima e dal suo team sui social. Sono ore di grande apprensione per la vita di Fausto. Dopo l’annuncio della morte dell’ex pilota del Motomondiale su praticamente tutti i media nazionali, e che hanno fatto il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

