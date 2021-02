Frana a Camogli, crolla una parte del cimitero: 200 bare finiscono in mare (Di lunedì 22 febbraio 2021) Tino Revello, assessore comunale ai Lavori pubblici, ha spiegato che la zona era “sotto controllo, monitorata e transennata da qualche giorno perché si sentivano scricchiolii” Leggi su ilsecoloxix (Di lunedì 22 febbraio 2021) Tino Revello, assessore comunale ai Lavori pubblici, ha spiegato che la zona era “sotto controllo, monitorata e transennata da qualche giorno perché si sentivano scricchiolii”

