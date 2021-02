Ambasciatore italiano ucciso in Congo: chi era Luca Attanasio (Di lunedì 22 febbraio 2021) L’uomo è rimasto ucciso in un attacco a un coniglio delle Nazioni Unite Luca Attanasio, appena un anno fa aveva ricevuto il Premio Internazionale Nassiriya per la Pace per il suo impegno per mantenere rapporti pacifici tra i vari popoli. Luca, 43 anni, è stato ucciso oggi durante l’attacco a un convoglio Onu in Congo, paese di cui era Ambasciatore, tra l’altro era uno dei più giovani di sempre a ricoprire un ruolo così importante. Dal 2017 era in missione in Congo dopo aver svolto vari ruoli nelle ambasciate di Svizzera, Marocco e Nigeria. Attanasiao era sposato con Zakia Seddiki (conosciuta in Marocco e da cui ha avuto tre figli) fondatrice dell’associazione umanitaria “Mama Sofia” che agisce nelle aree più difficili del Congo con ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 22 febbraio 2021) L’uomo è rimastoin un attacco a un coniglio delle Nazioni Unite, appena un anno fa aveva ricevuto il Premio Internazionale Nassiriya per la Pace per il suo impegno per mantenere rapporti pacifici tra i vari popoli., 43 anni, è statooggi durante l’attacco a un convoglio Onu in, paese di cui era, tra l’altro era uno dei più giovani di sempre a ricoprire un ruolo così importante. Dal 2017 era in missione indopo aver svolto vari ruoli nelle ambasciate di Svizzera, Marocco e Nigeria. Attanasiao era sposato con Zakia Seddiki (conosciuta in Marocco e da cui ha avuto tre figli) fondatrice dell’associazione umanitaria “Mama Sofia” che agisce nelle aree più difficili delcon ...

repubblica : ?? Morti l'ambasciatore italiano Luca Attanasio e un carabiniere nell'attacco a un convoglio Onu in Congo - caritas_milano : “Tutto ciò che noi in Italia diamo per scontato non lo è in Congo dove purtroppo ci sono ancora tanti problemi da r… - ilpost : Luca #Attanasio, ambasciatore italiano nella Repubblica Democratica del #Congo, è morto a causa delle ferite riport… - restamg : RT @DavidSassoli: L'ambasciatore italiano nella Repubblica Democratica del Congo, #LucaAttanasio, è stato assassinato assieme a un carabini… - Vincenzo_Danna_ : RT @GuidoCrosetto: L’Ambasciatore Italiano in Congo, Luca Attanasio, ed un Carabiniere di 30 anni, (non conosco il nome) sono stati uccisi,… -