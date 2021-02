Sci alpino, Sebastian Foss-Solevaag: “Una vittoria meravigliosa! Non potevo chiudere meglio questi Mondiali” (Di domenica 21 febbraio 2021) Sebastian Foss-Solevaag si è aggiudicato lo slalom maschile dei Campionati Mondiali di sci alpino 2021 di Cortina d’Ampezzo ed è quindi l’ultima medaglia d’oro della manifestazione iridata nella “Perla delle Dolomiti”. La gara del norvegese è stata veramente eccellente in tutte e due le manche, senza particolari sbavature ma, soprattutto, risultando sempre efficace e veloce sul complicato pendio dell’Olimpia delle Tofane. Le sue parole al termine della gara confermano l’emozione per questo grande risultato che, va ricordato, va a fare il paio con il successo nel team event di questa edizione di Cortina 2021. “Non posso che dire che sia meraviglioso concludere i Campionati Mondiali in questo modo – è raggiante lo scandinavo ai microfoni di Eurosport – Sapevo di poter fare bene in questa ... Leggi su oasport (Di domenica 21 febbraio 2021)si è aggiudicato lo slalom maschile dei Campionatidi sci2021 di Cortina d’Ampezzo ed è quindi l’ultima medaglia d’oro della manifestazione iridata nella “Perla delle Dolomiti”. La gara del norvegese è stata veramente eccellente in tutte e due le manche, senza particolari sbavature ma, soprattutto, risultando sempre efficace e veloce sul complicato pendio dell’Olimpia delle Tofane. Le sue parole al termine della gara confermano l’emozione per questo grande risultato che, va ricordato, va a fare il paio con il successo nel team event di questa edizione di Cortina 2021. “Non posso che dire che sia meraviglioso concludere i Campionatiin questo modo – è raggiante lo scandinavo ai microfoni di Eurosport – Sapevo di poter fare bene in questa ...

