Grignetta | cade sulla Cresta Cermenati | in azione l' elisoccorso

Ultime Notizie dalla rete : Grignetta cade

LeccoToday

Incidente montano nella mattinata di domenica 21 febbraio in. Un escursionista di 51 anni è caduto in prossimità del Canalone Caimi lungo la Cresta Cermenati. Poco prima delle 11 una chiamata al numero unico per le emergenze (Nue, 112) ha portato alla ...Soccorso Alpino al lavoro in, in una foto di archivio Escursionistasulla Cresta Cermenati inIntervengono i soccorsi, mobilitato anche l'elicottero del 118 MANDELLO - Intervento dei soccorritori in corso sulladove un escursionista, un 51enne,...Escursionista cade sulla Cresta Cermenati in Grignetta. Intervengono i soccorsi, mobilitato anche l'elicottero del 118 ...