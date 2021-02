Colorado (Usa), motore di un aereo in fiamme. Panico a bordo | video (Di domenica 21 febbraio 2021) Momenti di autentico Panico quelli vissuti a bordo di un volo di linea decollato dall'aeroporto di Denver, in Colorado, e diretto ad Honolulu. Poco dopo aver lasciato lo scalo infatti i passeggeri si sono subito accorti che qualcosa non andava per il verso giusto e guardando fuori dal finestrino sul lato sinistro hanno avuto la conferma dei loro più terribili sospetti. Il motore infatti era in fiamme e perdeva pezzi, parti metalliche finite su alcune case dei sobborghi della grande città statunitense. Il pilota però è riuscito a controllare lo stesso l'apparecchio e a riportare per un atterraggio di emergenza il volo da dove era da poco partito. Tutti salvi i passeggeri che difficilmente dimenticheranno quanto accaduto a bordo Leggi su panorama (Di domenica 21 febbraio 2021) Momenti di autenticoquelli vissuti adi un volo di linea decollato dall'aeroporto di Denver, in, e diretto ad Honolulu. Poco dopo aver lasciato lo scalo infatti i passeggeri si sono subito accorti che qualcosa non andava per il verso giusto e guardando fuori dal finestrino sul lato sinistro hanno avuto la conferma dei loro più terribili sospetti. Ilinfatti era ine perdeva pezzi, parti metalliche finite su alcune case dei sobborghi della grande città statunitense. Il pilota però è riuscito a controllare lo stesso l'apparecchio e a riportare per un atterraggio di emergenza il volo da dove era da poco partito. Tutti salvi i passeggeri che difficilmente dimenticheranno quanto accaduto a

