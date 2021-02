Moscati | osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime della pandemia

(Di sabato 20 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1Un momento di riflessione e di preghiera per ricordare gli operatori sanitari che hanno perso la vita lottando in corsia per assistere i pazienti Covid. Anche all’Azienda ospedaliera San Giuseppedi Avellino è statoundi, questa mattina, indei colleghi. Prima dell’inizio del turno di lavoro, nel Covid Hospital di contrada Amoretta ha regnato ile tutto il personale, a capo chino, ha onorato chi ha combattuto in prima linea per aiutare i malati. La Direzione Strategica dell’Azienda, nel ricordare i tanti operatori sanitari uccisi dal virus, esprime un particolare pensiero di vicinanza alla ...

Prima del fischio d'inizio è statoun minuto di silenzio in ricordo di Marino Spano, ex ... alla mezz'ora di gioco Tornaghi in uscita salva suma un minuto dopo non può nulla sul ...... ex poliziotto, che era ricoverato all' ospedaledove è morto. La mattina del 3 novembre ... L'esempio del bambino che corre per strada 'Se un padre - hail medico - vede suo figlio ...Anche all’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino è stato osservato un minuto di silenzio, questa mattina, in memoria dei colleghi vittime della pandemia. Prima dell’inizio del turno di ...Un momento di riflessione e di preghiera per ricordare gli operatori sanitari che hanno perso la vita lottando in corsia per assistere i pazienti Covid. Anche all’Azienda ospedaliera San Giuseppe Mosc ...