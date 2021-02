Gf Vip | eliminata Giulia Salemi La delusione di Pierpaolo Petrelli e le nuove nomination

(Di sabato 20 febbraio 2021) Giulia Salemi è la concorrente eliminata durante la quarantunesima puntata del Grande Fratello vip, l’ultima andata in onda. La modella si è contesa il posto nella casa più spiata d’Italia con Stefania Orlando, un confronto interrotto a un certo punto «per una mole di votazioni anomala». Ma, come ha spiegato il conduttore Alfonso Signorini, ad inizio serata, «la sessione del televoto è ripresa regolarmente e tutte le operazioni di voto sono state comunque certificate da un notaio».

zazoomblog : Grande Fratello Vip 5 41^ Puntata: Giulia Salemi Eliminata! - #Grande #Fratello #Puntata: #Giulia - lillydessi : Grande Fratello Vip, Giulia Salemi eliminata. 'Come un gatto attaccato ai...'. Cala il gelo davanti a Pretelli -… - SaraNfbCM : RT @blogtivvu: Giulia Salemi dopo l’eliminazione dal #GFVip: decisione su Rosalinda e Oppini, ecco cosa è successo #Prelemi #ExRosmello htt… - geppy2911 : Grande Fratello Vip, Giulia Salemi eliminata. Cala il gelo davanti a Pre... - AvvMennillo : GFVip 2020, Giulia eliminata Samantha, Stefania e Zenga in nomination - Il meglio e il... -

Ultime Notizie dalla rete : Vip eliminata

...Salemi e Stefania Orlando a tenere però botta per quasi tutta la puntata del Grande Fratello... Giulia Salemi , sconfitta da Stefania Orlando, è l'di questa puntata. I nominati sono invece ...Leggi anche - > Giulia Salemi "pugnalata alle spalle",influente interviene in difesa: "Qual è la sua colpa?" GFVip 5, Giulia Salemi è stata: Stefania continua il suo percorso Dopo ...Sul sito ufficiale del Gf VIP, infatti, è apparso un messaggio che comunicava la sospensione temporanea del televoto:. Il servizio di televoto online è momentaneamente sospeso. Al Gf VIP tra i nominat ...Giulia Salemi è stata eliminata durante la puntata di ieri, 19 febbraio, del Grande Fratello Vip. Non si è trattata di una sorpresa ...