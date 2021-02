Espulsi dal M5s? Si voti su Rousseau (Di venerdì 19 febbraio 2021) di Angelo D’Auria È fuor di dubbio che il voto su Rousseau per decidere se sostenere il nuovo esecutivo di Draghi abbia costituito una lacerazione all’interno del Movimento 5 stelle e all’interno anche della mia famiglia. Il dibattito è stato acceso e la decisione finale su cosa fosse meglio fare molto incerta. Abbiamo votato Sì, come sostenevano Beppe Grillo e Giuseppe Conte, ma con una grande voglia di votare No, come sostenevano Alessandro Di Battista e Marco Travaglio, che consideriamo tutti in buona fede; e dopo aver votato siamo rimasti con il grande dilemma se fosse stata la scelta più giusta. Ritengo che se si rifacessero le votazioni, alla luce delle scelte che il governo fa quotidianamente, il risultato potrebbe cambiare radicalmente e in continuazione, verso il Sì o verso il No, anche con un quesito meno tendenzioso. Comprendiamo la decisione di espellere i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 febbraio 2021) di Angelo D’Auria È fuor di dubbio che il voto super decidere se sostenere il nuovo esecutivo di Draghi abbia costituito una lacerazione all’interno del Movimento 5 stelle e all’interno anche della mia famiglia. Il dibattito è stato acceso e la decisione finale su cosa fosse meglio fare molto incerta. Abbiamo votato Sì, come sostenevano Beppe Grillo e Giuseppe Conte, ma con una grande voglia di votare No, come sostenevano Alessandro Di Battista e Marco Travaglio, che consideriamo tutti in buona fede; e dopo aver votato siamo rimasti con il grande dilemma se fosse stata la scelta più giusta. Ritengo che se si rifacessero le votazioni, alla luce delle scelte che il governo fa quotidianamente, il risultato potrebbe cambiare radicalmente e in continuazione, verso il Sì o verso il No, anche con un quesito meno tendenzioso. Comprendiamo la decisione di espellere i ...

