Inter, prosegue la trattativa con BC Partners: ecco cosa manca (Di giovedì 18 febbraio 2021) Inter, prosegue la trattativa con BC Partners: manca ancora l’accordo sulla valutazione della società. Gli ultimi dettagli Secondo quanto riferito da Corriere della Sera, la trattativa tra Suning e Bc Partners per la cessione della società nerazzurra sta proseguendo. Le due parti, nello specifico, stanno cercando un accordo sulla valutazione, il fondo parla di 750 milioni, la proprietà di 1 miliardo. Allo stesso tempo, Suning sta trattando anche con Bain Capital per rifinanziare l’attuale debito di 400 milioni e ottenere un ulteriore prestito di 200 milioni così da arrivare a fine stagione e far fronte agli impegni. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 18 febbraio 2021)lacon BCancora l’accordo sulla valutazione della società. Gli ultimi dettagli Secondo quanto riferito da Corriere della Sera, latra Suning e Bcper la cessione della società nerazzurra stando. Le due parti, nello specifico, stanno cercando un accordo sulla valutazione, il fondo parla di 750 milioni, la proprietà di 1 miliardo. Allo stesso tempo, Suning sta trattando anche con Bain Capital per rifinanziare l’attuale debito di 400 milioni e ottenere un ulteriore prestito di 200 milioni così da arrivare a fine stagione e far fronte agli impegni. Leggi su Calcionews24.com

carloalberto52 : RT @impusino: 284 followers per il canale Twitch, in pochissimi giorni di attività. Quota 300 è ad un passo (magari entro stasera, con il v… - DavidePaggiarin : RT @impusino: 284 followers per il canale Twitch, in pochissimi giorni di attività. Quota 300 è ad un passo (magari entro stasera, con il v… - Bianca34874951 : RT @impusino: 284 followers per il canale Twitch, in pochissimi giorni di attività. Quota 300 è ad un passo (magari entro stasera, con il v… - StarColombo : RT @IsraelinHolySee: Mons. Fumagalli prosegue il suo intervento parlando dell’importanza del dialogo inter-religioso e del ruolo dell’educ… - NicoSpinelli8 : RT @impusino: 284 followers per il canale Twitch, in pochissimi giorni di attività. Quota 300 è ad un passo (magari entro stasera, con il v… -