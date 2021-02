Il caso di Ahmedov e due stelle del pallone | “Ho litigato con Eto’o e Roberto Carlos”

Leggi su sportface

(Di giovedì 18 febbraio 2021) “Hodiverse volte cone Samuel”. Colui che parla è Odil, calciatore uzbeko ora militante al Tianjin Teda (Cina)., ai microfoni di canale sports.uz tv, ha raccontato alcuni aneddoti risalenti a quanto vestiva la maglia dell’Anzhi, club russo. Qui ha avuto modo di conoscere da vicino campioni del calibro die Samuele di confrontarsi con loro, talvolta anche con ostilità. “In allenamento tutti combattono per dare il meglio. Nessuno ti difende e chiunque potrebbe attaccarti in modo molto pericoloso e ferirti. Dopo il primo allenamento, mi sono reso conto che nessuno era lì per consolarti e quindi ho dovuto tirare fuori il mio carattere, soprattutto per non perdermi in ...