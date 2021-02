“Draghi è il nostro Mes”. Quella frase di Faraone che scatena le polemiche. Chi ha ragione? (Di giovedì 18 febbraio 2021) Tutto nasce da una dichiarazione in aula di Davide Faraone, capogruppo di Italia Viva in Senato. “Ci chiedono strumentalmente perché non chiediamo più il Mes. Non lo facciamo perché il nostro Mes è lei, presidente Draghi, e questo governo”. Una frase che, come prevedibile, ha scatenato un’infinità di polemiche e prese in giro, soprattutto da parte di chi ha ancora il dente avvelenato nei confronti di Renzi per aver aperto – e chiuso – la crisi di governo che ha portato alla fine del Conte 2. Crisi la cui motivazione simbolica, quasi iconica, è stata proprio la riluttanza dell’ex premier ad utilizzare i 36 miliardi di euro del Mes. Cos’ha detto Draghi? Ieri in tanti aspettavano di capire se e come sarebbe cambiata la posizione del nuovo governo Draghi ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) Tutto nasce da una dichiarazione in aula di Davide, capogruppo di Italia Viva in Senato. “Ci chiedono strumentalmente perché non chiediamo più il Mes. Non lo facciamo perché ilMes è lei, presidente, e questo governo”. Unache, come prevedibile, hato un’infinità die prese in giro, soprattutto da parte di chi ha ancora il dente avvelenato nei confronti di Renzi per aver aperto – e chiuso – la crisi di governo che ha portato alla fine del Conte 2. Crisi la cui motivazione simbolica, quasi iconica, è stata proprio la riluttanza dell’ex premier ad utilizzare i 36 miliardi di euro del Mes. Cos’ha detto? Ieri in tanti aspettavano di capire se e come sarebbe cambiata la posizione del nuovo governo...

