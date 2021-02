Andrea Zenga e Rosalinda sempre più intimi, ma la famiglia Zenga non è convinta (Di giovedì 18 febbraio 2021) Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga sono sempre più appassionati al GF Vip. I due si spingono oltre: baci a tutte le ore e intimità bollente sotto le lenzuola nel lettone della Casa. L’attrice 28enne, intristita dalle continue liti con Dayane Mello, spietata contro quella che doveva essere la sua migliore alleata al reality, quasi un ‘amore’, si consola con il nuovo sentimento che l’ha letteralmente travolta e portata a interrompere la storia decennale con quello che è a tutti gli effetti diventato un ‘ex’ fidanzato. Il 27enne l’ha fatta ‘rifiorire’, anche se fuori dalle mura di Cinecittà la famiglia di Andrea guarda e commenta quel che accade… Rosalinda e Andrea, l’una tra le braccia dell’altro, si baciano lungamente, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 18 febbraio 2021)Cannavò esonopiù appassionati al GF Vip. I due si spingono oltre: baci a tutte le ore età bollente sotto le lenzuola nel lettone della Casa. L’attrice 28enne, intristita dalle continue liti con Dayane Mello, spietata contro quella che doveva essere la sua migliore alleata al reality, quasi un ‘amore’, si consola con il nuovo sentimento che l’ha letteralmente travolta e portata a interrompere la storia decennale con quello che è a tutti gli effetti diventato un ‘ex’ fidanzato. Il 27enne l’ha fatta ‘rifiorire’, anche se fuori dalle mura di Cinecittà ladiguarda e commenta quel che accade…, l’una tra le braccia dell’altro, si baciano lungamente, ...

