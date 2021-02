Torture in carcere a San Gimignano: dieci agenti condannati (Di mercoledì 17 febbraio 2021) condannati per tortura e lesioni aggravate 10 agenti della penitenziaria in servizio, a ottobre 2018, nel carcere di San Gimignano (Siena): le pene vanno da 2 anni e 3 mesi a 2 anni e 8 mesi. Questa la sentenza del gup di Siena Jacopo Rocchi dopo quasi 3 ore di camera di consiglio. I 10 agenti, con i legali Manfredi Biotti e Stefano Cipriani, avevano scelto la strada del rito abbreviato dopo essere stati accusati del pestaggio di un detenuto durante un trasferimento coatto di cella avvenuto a ottobre 2018. Il pm Valentina Magnini aveva chiesto condanne a 3 anni per 8 agenti, 2 per un altro e 22 mesi per il decimo imputato. L’associazione Antigone, che si occupa dei diritti dei detenuti, commenta: “La legge sulla tortura funziona e garantisce giustizia. Salvini, che andò fuori dal ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 17 febbraio 2021)per tortura e lesioni aggravate 10della penitenziaria in servizio, a ottobre 2018, neldi San(Siena): le pene vanno da 2 anni e 3 mesi a 2 anni e 8 mesi. Questa la sentenza del gup di Siena Jacopo Rocchi dopo quasi 3 ore di camera di consiglio. I 10, con i legali Manfredi Biotti e Stefano Cipriani, avevano scelto la strada del rito abbreviato dopo essere stati accusati del pestaggio di un detenuto durante un trasferimento coatto di cella avvenuto a ottobre 2018. Il pm Valentina Magnini aveva chiesto condanne a 3 anni per 8, 2 per un altro e 22 mesi per il decimo imputato. L’associazione Antigone, che si occupa dei diritti dei detenuti, commenta: “La legge sulla tortura funziona e garantisce giustizia. Salvini, che andò fuori dal ...

