Rocco Casalino sponsor di Conte alla guida del M5s | “Fa la differenza”

Accantonata l'esperienza da portavoce,si dà alla tv. Il fu capo ufficio stampa di Palazzo Chigi è stato ospite anche di Porta a Porta dove non ha escluso una nuova carriera. 'Candidarmi? Non lo so, ci sto pensando', ha ...Perch Draghi non è: stavolta, indiscrezioni zero, fughe di notizie zero, soffiate zero. Anticipare il Draghi pensiero, sarà impossibile. Per dire: le cassandre della carta stampata ...L’uomo del momento, dopo il Presidente del Consiglio Mario Draghi, è sicuramente il portavoce dell’ex Primo Ministro Giuseppe Conte, Rocco Casalino. In questi giorni, dopo aver lasciato il proprio inc ...Paola Ansuini, Capo della Divisione Stampa e delle relazioni estere della Banca d'Italia è stata nominata da Mario Draghi come la nuova portavoce.