Draghi: 'pandemia potrebbe colpire presto lavoratori a tempo indeterminato' (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Roma, 17 feb. (Adnkronos) - "La pandemia ha finora ha colpito soprattutto giovani e donne, una disoccupazione selettiva ma che presto potrebbe iniziare a colpire anche i lavoratori con contratti a tempo indeterminato". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nelle sue dichiarazioni programmatiche al Senato. "L'aumento nella diseguaglianza -ha ricordato il premier- è stato attenuato dalle reti di protezione presenti nel nostro sistema di sicurezza sociale, in particolare dai provvedimenti che dall'inizio della pandemia li hanno rafforzati. Rimane però il fatto che il nostro sistema di sicurezza sociale è squilibrato, non proteggendo a sufficienza i cittadini con impieghi a tempo determinato e i ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Roma, 17 feb. (Adnkronos) - "Laha finora ha colpito soprattutto giovani e donne, una disoccupazione selettiva ma cheiniziare aanche icon contratti a". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario, nelle sue dichiarazioni programmatiche al Senato. "L'aumento nella diseguaglianza -ha ricordato il premier- è stato attenuato dalle reti di protezione presenti nel nostro sistema di sicurezza sociale, in particolare dai provvedimenti che dall'inizio dellali hanno rafforzati. Rimane però il fatto che il nostro sistema di sicurezza sociale è squilibrato, non proteggendo a sufficienza i cittadini con impieghi adeterminato e i ...

