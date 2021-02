Vice ministri e sottosegretari. Corsa all’ultima poltrona di Governo. Draghi vuole uomini di fiducia nei posti chiave. Ma i partiti scalpitano per sedare i malumori interni (Di martedì 16 febbraio 2021) Fatto il Governo, ora Mario Draghi deve formare il sottoGoverno e l’impresa non si presenta molto più semplice della prima. I posti in ballo tra Viceministri e sottosegretari sono tra i 37 e i 42. Il premier sembra intenzionato ad affidare i ruoli chiave sempre a tecnici di sua fiducia, ma deve tenere anche conto degli appetiti dei partiti e delle necessità delle stesse forze politiche che lo sostengono di riequilibrare le posizioni rispetto alle nomine dei ministri. Il Pd è infatti alle prese con le forti polemiche legate all’assenza di donne nell’esecutivo, la Lega reclama maggior potere soprattutto nel dicastero più caro a Matteo Salvini, il Viminale, il Movimento 5 Stelle vuole ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 16 febbraio 2021) Fatto il, ora Mariodeve formare il sottoe l’impresa non si presenta molto più semplice della prima. Iin ballo trasono tra i 37 e i 42. Il premier sembra intenzionato ad affidare i ruolisempre a tecnici di sua, ma deve tenere anche conto degli appetiti deie delle necessità delle stesse forze politiche che lo sostengono di riequilibrare le posizioni rispetto alle nomine dei. Il Pd è infatti alle prese con le forti polemiche legate all’assenza di donne nell’esecutivo, la Lega reclama maggior potere soprattutto nel dicastero più caro a Matteo Salvini, il Viminale, il Movimento 5 Stelle...

