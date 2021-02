Meteo Roma del 16-02-2021 ore 06:10 (Di martedì 16 febbraio 2021) Meteo venerdì trovati l’ascolto dalla redazione le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord giornata nel complesso stabile con qualche velatura al mattino deboli precipitazioni sulla Liguria e sulle Alpi di confine in Trentino a carattere Nevoso al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con qualche apertura teleRomagna laguna veneta in serata ancora non vi schiarite con tempo ancora instabile sulla Liguria al centro al mattino non vi più compatte sulla Toscana con deboli precipitazioni associate cieli poco nuvolosi altrove al pomeriggio non si prospettano cambiamenti con qualche apertura in più tra Marche Abruzzo e basso Lazio in serata ancora piogge sulla Toscana e tempo asciutto altrove le giornate all’insegna del bel tempo con Cieli soleggiati su tutto il Meridione al mattino al pomeriggio sarà possibile qualche piovasco sul ... Leggi su romadailynews (Di martedì 16 febbraio 2021)venerdì trovati l’ascolto dalla redazione le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord giornata nel complesso stabile con qualche velatura al mattino deboli precipitazioni sulla Liguria e sulle Alpi di confine in Trentino a carattere Nevoso al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con qualche apertura telegna laguna veneta in serata ancora non vi schiarite con tempo ancora instabile sulla Liguria al centro al mattino non vi più compatte sulla Toscana con deboli precipitazioni associate cieli poco nuvolosi altrove al pomeriggio non si prospettano cambiamenti con qualche apertura in più tra Marche Abruzzo e basso Lazio in serata ancora piogge sulla Toscana e tempo asciutto altrove le giornate all’insegna del bel tempo con Cieli soleggiati su tutto il Meridione al mattino al pomeriggio sarà possibile qualche piovasco sul ...

