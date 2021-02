Enel Green Power e Saras insieme per fornire idrogeno verde a raffineria di Sarroch (Di martedì 16 febbraio 2021) (Teleborsa) – Enel Green Power, società dedicata alle rinnovabili del Gruppo Enel, e Saras hanno siglato un protocollo d’intesa per sviluppare un progetto di idrogeno verde in Sardegna. La soluzione allo studio prevede l’utilizzo di un elettrolizzatore da 20 MW alimentato da energia rinnovabile prodotta sul posto, per fornire idrogeno verde da utilizzare come materia prima nella raffineria Saras presso il sito industriale di Sarroch, in provincia di Cagliari. “La firma di questo protocollo di intesa conferma l’impegno del Gruppo Enel nel promuovere lo sviluppo dell’idrogeno verde in Italia e nel mondo, accelerando la ... Leggi su quifinanza (Di martedì 16 febbraio 2021) (Teleborsa) –, società dedicata alle rinnovabili del Gruppo, ehanno siglato un protocollo d’intesa per sviluppare un progetto diin Sardegna. La soluzione allo studio prevede l’utilizzo di un elettrolizzatore da 20 MW alimentato da energia rinnovabile prodotta sul posto, perda utilizzare come materia prima nellapresso il sito industriale di, in provincia di Cagliari. “La firma di questo protocollo di intesa conferma l’impegno del Grupponel promuovere lo sviluppo dell’in Italia e nel mondo, accelerando la ...

