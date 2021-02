Conte torna a fare il professore: in quale università insegnerà (Di martedì 16 febbraio 2021) Giuseppe Conte torna a fare il professore, lo ha annunciato ieri all’uscita da Palazzo Chigi, intercettato da IlFattoQuotidiano.it: “Il mio futuro immediato è il rientro a Firenze, da professore all’università: è terminata l’aspettativa”, ha detto. Non rinuncerà comunque all’impegno preso con il Movimento “di esserci sempre”. “Ci sono tanti modi per partecipare alla vita politica: lo vedremo insieme agli amici con cui abbiamo lavorato e ai compagni di viaggio”, ha ribadito Conte. Che da ieri, ufficialmente, è stato reintegrato come ordinario di Diritto privato a tempo definito presso il dipartimento di Scienze giuridiche del Polo di Novoli dell’università di Firenze. Come riporta il Corriere della Sera la programmazione del secondo semestre è stata già ... Leggi su italiasera (Di martedì 16 febbraio 2021) Giuseppeil, lo ha annunciato ieri all’uscita da Palazzo Chigi, intercettato da IlFattoQuotidiano.it: “Il mio futuro immediato è il rientro a Firenze, daall’: è terminata l’aspettativa”, ha detto. Non rinuncerà comunque all’impegno preso con il Movimento “di esserci sempre”. “Ci sono tanti modi per partecipare alla vita politica: lo vedremo insieme agli amici con cui abbiamo lavorato e ai compagni di viaggio”, ha ribadito. Che da ieri, ufficialmente, è stato reintegrato come ordinario di Diritto privato a tempo definito presso il dipartimento di Scienze giuridiche del Polo di Novoli dell’di Firenze. Come riporta il Corriere della Sera la programmazione del secondo semestre è stata già ...

