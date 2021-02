Meteo invernale: dal tutto allo zero assoluto come se nulla fosse (Di lunedì 15 febbraio 2021) Beh beh, i modelli previsionali hanno sterzato bruscamente e senza il minimo preavviso. Una mega “inversione a U” che ha gettato lo sconforto migliaia (se non milioni) di Meteo appassionati. Alta Pressione in vista per i prossimi giorni… Stiamo parlando, ovviamente, dell’Alta Pressione. Alta Pressione che, a partire dai prossimi giorni, potrebbe prendere letteralmente il sopravvento pilotando sulle nostre regioni un periodo di stabilità atmosferica niente male. Non solo, considerando che la base strutturale sarà senza ombra di dubbio africana potremmo registrare impennate termiche da capogiro. Un vero e proprio terremoto termico, che dal gelo siberiano potrebbe spalancare le porte ai primi tepori primaverili. Ma com’è possibile? Domanda lecita, ma chi ha seguito i nostri approfondimenti inerenti le cause dell’ondata di gelo saprà che gli equilibri termo-dinamici ... Leggi su meteogiornale (Di lunedì 15 febbraio 2021) Beh beh, i modelli previsionali hanno sterzato bruscamente e senza il minimo preavviso. Una mega “inversione a U” che ha gettato lo sconforto migliaia (se non milioni) diappassionati. Alta Pressione in vista per i prossimi giorni… Stiamo parlando, ovviamente, dell’Alta Pressione. Alta Pressione che, a partire dai prossimi giorni, potrebbe prendere letteralmente il sopravvento pilotando sulle nostre regioni un periodo di stabilità atmosferica niente male. Non solo, considerando che la base strutturale sarà senza ombra di dubbio africana potremmo registrare impennate termiche da capogiro. Un vero e proprio terremoto termico, che dal gelo siberiano potrebbe spalancare le porte ai primi tepori primaverili. Ma com’è possibile? Domanda lecita, ma chi ha seguito i nostri approfondimenti inerenti le cause dell’ondata di gelo saprà che gli equilibri termo-dinamici ...

