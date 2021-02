Nuovo dpcm: quando sarà e cosa potrebbe cambiare con il Governo Draghi (Di domenica 14 febbraio 2021) Presto il Governo Draghi dovrà varare un Nuovo dpcm. Quello attuale è in scadenza il prossimo 5 marzo. Considerato che, alla Sanità, si è scelta la linea della continuità con il mantenimento di Roberto Speranza alla guida del dicastero è lecito pensare che la strategia anti-contagio potrebbe mantenere buona parte delle logiche utilizzate fino ad ora. Ma qualcosa potrebbe cambiare. Ad oggi è possibile immaginare che si continuerà con la divisione del Paese per zone, in base al livello epidemiologico rilevato. Per analizzare gli scenari futuri occorre però tenere bene impressi i due fattori che potrebbero intervenire. potrebbero, infatti, influenzare la strategie il fatto che la maggioranza politica governativa sia ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 14 febbraio 2021) Presto ildovrà varare un. Quello attuale è in scadenza il prossimo 5 marzo. Considerato che, alla Sanità, si è scelta la linea della continuità con il mantenimento di Roberto Speranza alla guida del dicastero è lecito pensare che la strategia anti-contagiomantenere buona parte delle logiche utilizzate fino ad ora. Ma qual. Ad oggi è possibile immaginare che si continuerà con la divisione del Paese per zone, in base al livello epidemiologico rilevato. Per analizzare gli scenari futuri occorre però tenere bene impressi i due fattori chero intervenire.ro, infatti, influenzare la strategie il fatto che la maggioranza politica governativa sia ...

GiovaDes : @GiovanniMessut1 nella sua predica in merito al Vangelo di Marco sul 'lebbroso' accosta la Legge di Mosè sugli impu… - ElizabethRavag1 : RT @Anna280511823: ORDINANZA DEL TAR DEL LAZIO DOPO AVER VISIONATO I VERBALI DEL CTS 122, 123 IN CUI SI SCONSIGLIAVA L'USO DELLA MASCHERI… - Anna280511823 : ORDINANZA DEL TAR DEL LAZIO DOPO AVER VISIONATO I VERBALI DEL CTS 122, 123 IN CUI SI SCONSIGLIAVA L'USO DELLA MAS… - SdgTraslochi : Partenza il 22/02 ( in sicurezza in base al nuovo DPCM). dal Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Umbria ,Marche, di… - GhostdogRunner : RT @CarigliaSara: #Sessualità e #diversità. Professione “love giver” ai tempi del nuovo Dpcm e dei tabù -