Cagliari-Atalanta | amarezza Di Francesco | “Meritavamo di più | contro il Torino sarà decisiva La classifica ”

(Di domenica 14 febbraio 2021) "Nell’ultimo periodo non portiamo a casa niente".Serie A, 22a giornata: Muriel all’ultimo respiro e l’va, vince anche la Samp. Risultati eHa esordito così il tecnico della formazione sarda, Eusebio Di, ai microfoni di SkySport. L'ex allenatore del Sassuolo ha analizzato la prestazione di Joao Pedro e compagni soffermandosi sul brutto momento che continua ad aver la meglio in termini di risultati e punti portati a casa per la sua compagine. Il coach originario di Pescara è stato però compiaciuto dei complimenti che sono arrivati da un collega molto stimato: Gian Piero Gasperini. Di seguito, le sue dichiarazioni., Gasperini: “Senza Muriel sarebbe stato difficile vincere. Il Real Madrid? Vi dico la mia”"Fanno piacere i complimenti di un allenatore come ...

SkySport : CAGLIARI-ATALANTA 0-1 Risultato finale ? ? #Muriel (90') ? SERIE A – 22^ giornata ?? - Atalanta_BC : ?? Sardegna Arena, Cagliari Today’s venue! ???? Il palcoscenico di oggi! #CagliariAtalanta #GoAtalantaGo ???? - SuperSportTV : #SerieA - RESULTS: Sampdoria 2-1 Fiorentina Cagliari 0-1 Atalanta - ingrogna : RT @iltifososocial: Ridateci Cag-Ata #freecagata #cagliari #atalanta #cag #ata #seriea #CagAta #CaAt #SerieATIM #iltifososocial https://t.… - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Muriel, ormai è un vizio: 3 punti d'oro per l'#Atalanta. Il #Cagliari col #Torino si gioca la salvezza -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari Atalanta

Commenta per primo Gian Piero Gasperini, tecnico dell', ha parlato ai microfoni di Sky dopo la vittoria di: 'Senza la prodezza di Muriel non so come sarebbe andata la partita. Gli episodi contano, come il rigore che stavano per dare al ...Lo ha dichiarato Eusebio Di Francesco , allenatore del, ai microfoni di Sky dopo la gara con l': "Mi tengo una prestazione positiva e l'atteggiamento. Le nostre prestazioni nell'...vedi letture. Eusebio Di Francesco, tecnico del Cagliari, ha commentato così il ko interno contro l’Atalanta ai microfoni di Sky Sport: “Peccato che il momento nero sia lungo, nonostante la squadra ...Le parole a caldo del tecnico dell’Atalanta, che sottolinea l’exploit del suo giocatore che subentrando nel finale ha risolto la partita Ci tiene a sottolinearlo, Gian Piero Gasperini. La gara contro ...