Roma | ladri d’auto in azione | rompono i lunotti e rubano | piovono denunce di furto

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 13 febbraio 2021) Sono stati colti in flagrante mentre stavano trafugando all’interno di un’auto parcheggiata, dopo aver infranto il lunotto posteriore. Grazie ai servizi mirati di controllo della squadra investigativa del commissariato Celio, a seguito di alcunedisoprattutto sui tratti del Lungotevere e nelle strade limitrofe al Colosseo, H.A (con numerosi precedenti di polizia) e H.C.V, rispettivamente di 29 e 26 anni sono stati arrestati. Il tentativo di fuga e l’arresto La polizia era sulle loro tracce ormai da giorni e ieri sera, intorno alle 20.00 sono stati bloccati sul Lungotevere Prati. Malgrado il tentativo di fuga, i due sono stati raggiunti e fermati. Nell’auto utilizzata daiper giungere sul posto, gli investigatori hanno sequestrato 2 puntali in ferro con manici in gomma di circa 15 cm, presumibilmente utilizzati per ...